Олександр Ярощук працював головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року до кінця серпня 2023 року

Колишній голова Івано-Франківської РДА Олександр Ярощук, якого президент Володимир Зеленський звільнив за появу на роботі у нетверезому стані, хоче поновитись на посаді через суд та подав позов до президента. Про це першим повідомив портал «Курс».

31 серпня президент Володимир Зеленський звільнив голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука. У розпорядженні президента вказано, що його звільнили через появу на роботі у нетверезому стані. Звільнення Ярощука погодив Кабмін.

Приблизно через місяць після звільнення, наприкінці вересня 2023 року, Олександр Ярощук звернувся до Верховного Суду з позовом до президента Володимира Зеленського про скасування розпорядження та поновлення його на посаді. Також Олександр Ярощук хоче стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі. Справу будуть розглядати 6 листопада за правилами спрощеного провадження.

Нагадаємо, що 54-річний Олександр Ярощук уродженець Франківська, він працював головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року до кінця серпня 2023 року. Раніше він очолював приватне підприємство «Ярко-ІФ». У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії «Народний фронт», але не пройшов.