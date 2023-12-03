Олександр Ярощук працював головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року до кінця серпня 2023 року

Звільнений за появу п'яним на роботі голова Івано-Франківської РДА Олександр Ярощук передумав судитись із президентом Володимиром Зеленським щодо поновлення на посаді. Відповідну заяву він подав в суд, який залишив позов без розгляду. Про це першим повідомило видання «Курс».

31 серпня президент Володимир Зеленський звільнив голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука. У розпорядженні президента вказано, що його звільнили через появу на роботі у нетверезому стані. Звільнення Ярощука погодив Кабмін.

Приблизно через місяць після звільнення, наприкінці вересня 2023 року, Олександр Ярощук звернувся до Касаційного адмінсуду Верховного Суду з позовом до президента Володимира Зеленського про скасування розпорядження та поновлення його на посаді. Також Олександр Ярощук хоче стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Однак сам Олександр Ярощук звернувся до суду та просив залишити його позов без розгляду, що й зробив Касаційний адмінсуд Верховного Суду 20 листопада.

Нагадаємо, що 54-річний Олександр Ярощук уродженець Франківська, він працював головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року до кінця серпня 2023 року. Раніше він очолював приватне підприємство «Ярко-ІФ». У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії «Народний фронт», але не пройшов.