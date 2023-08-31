54-річний Олександр Ярощук працює головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року

У четвер, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука. У розпорядженні президента вказано, що його звільнили через появу на роботі у нетверезому стані.

«Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України», – вказано у розпорядженні Володимира Зеленського.

Вказаний пункт Кодексу законів про працю України передбачає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в «нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння».

Раніше Кабмін погодив звільнення 54-річного Олександра Ярощука, однак причини звільнення не були відомі, як і інформація про появу посадовця нетверезим на роботі. Додамо, що Олександр Ярощук поки не відреагував на своє звільнення.

Нагадаємо, що 54-річний Олександр Ярощук уродженець Франківська, він працює головою Івано-Франківської РДА із березня 2021 року. Раніше він очолював приватне підприємство «Ярко-ІФ». У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії «Народний фронт», але не пройшов.