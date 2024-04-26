Подільський князь Федір Корятович жив на Закарпатті у XIV-XV століттях

В Ужгороді представили ескізний проект пам’ятника князю Федору Корятовичу. Пам’ятник висотою до 3,5 метрів встановлять на однойменній площі в центрі міста за кошти благодійників.

Як повідомили в Ужгородській міській раді 25 квітня, ескізний проект спорудження пам’ятника на засідання науково-художньої ради при виконкомі внесли з ініціативи меценатів. Назву організації у мерії не називають.

«Члени науково-художньої ради підтримали ідею щодо розробки концепції площі та місце розташування пам’ятника, який попередньо планується висотою 3-3,5 метри», – відзначили в міськраді Ужгорода, додавши що доручили головному архітектору Олегу Боршовському розробити концепцію майбутнього вигляду площі Корятовича.

Площу у центрі Ужгорода планують зробити частково пішохідною по обидва боки скверу, а проїзд автомобілями залишити вулицями Олександра Духновича та Михайла Лучкая. Також в міськраді наголосили, що збережуть дерева, які зараз ростуть на площі.

Площу Корятовича планують зробити частково пішохідною по обидва боки скверу. Фото Wikimapia

Додамо, що подільський князь Федір Корятович з 1393 року був володарем Мукачівської домінії. В регіон, який належав Угорському королівству, він привіз близько 40 тисяч українців з Поділля та заснував Мукачівський монастир, який став осередком культурно-освітнього життя на Закарпатті. У замку Паланок, в якому у свій час жив Федір Корятович, йому спорудили пам’ятник. На його честь названі площа в Ужгороді та вулиці в Мукачеві, Хусті, Сваляві, Берегові, Королеві та Львові.