На роботи витратили мільйон гривень

В Чернівцях відкрили відновлений пам’ятник композитору Сидору Воробкевичу. Його встановили у сквері на вулиці Університетській, де раніше стояв старий монумент. Чернівчани влітку 2021 року зареєстрували петицію, аби міська влада відновила пам’ятник. 5 жовтня відбулося офіційне відкриття нової скульптури українському діячу.

Пам'ятник створив львівський скульптор Степан Федорин. Його проект переміг у конкурсі, повідомляє «Суспільне. Чернівці». За перемогу він отримав 70 тисяч гривень премії. Робота над пам'ятником тривала впродовж чотирьох місяців.

Монумент зроблений з патинованої бронзи. Це постать Воробкевича у повний зріст, він тримає книгу в руках. Скульптор запропонував розмістити пам’ятник на перетині пішохідних доріжок в сквері – так перехожі можуть з ним взаємодіяти. Біля підніжжя розмістити QR-коди, за якими можна буде прочитати інформацію про Сидора Воробкевича двома мовами – українською та англійською.

«Таким є бачення скульптора, пам'ятник має бути серед людей, бо Воробкевич жив серед людей, тому пам'ятник контактний», – зазначив заступник міського голови Василь Зазуляк.

На виготовлення та встановлення пам’ятника витратили приблизно мільйон гривень. За словами Василя Зазуляка, грошей з міського бюджету не брали. Монумент є подарунком місту від будівельної компанії «Водограй».

Ось такий вигляд мав колишній монумент буковинському композитору

Додамо, що у червні 2021 року старий пам'ятник Сидору Воробкевичу прибрали зі скверу навпроти головного корпусу національного університету під час реконструкції площі. Жителі Чернівців обурилися, що це зробили без громадського обговорення. Чернівчанин Тарас Халавка зареєстрував петицію про збереження пам’ятника Воробкевичу. Петиція набрала потрібну кількість голосів. Чернівецька міськрада на сесії 26 серпня 2021 року підтримала її.

Додамо, Сидір Воробкевич – український композитор, письменник, художник, театральний і громадський діяч, який разом із Юрієм Федьковичем й Ольгою Кобилянською належить до когорти українських діячів, що відроджували національну свідомість українців Буковини. Вони пропагували єдність цього краю з іншими українськими етнічними землями, самодостатність українського народу, української культури.