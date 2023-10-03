Гранітну плиту встановили напередодні відзначення Дня захисників

У Борщеві на Тернопільщині міська рада встановила пам'ятну плиту полеглим воїнам УПА з помилками. На граніті замість слова «героям» викарбувано «Гером». Міський голова Борщева Ігор Чопик запевнив ZAXID.NET, що пам'ятник перероблять і встановлять нову плиту.

Про те, що на могилі шести воїнів УПА з Борщева встановлено гранітну плиту з помилками, написала у Facebook місцева волонтерка Христина Яворська. Жінка зазначила, що напередодні Дня захисників України прийшла поглянути? як провели реконструкцію могили, однак була шокована станом поховання і помилкою в надписі.

«Тут "прекрасно" все: від помилок в словах до бур'янів на могилі. Борщівська міська рада витратила бюджетні гроші на реконструкцію могили бійців УПА», – написала Христина Яворська в Facebook.

У Борщівській міській раді розповіли ZAXID.NET, що вони не знали, що пам'ятник виготовлений з помилками. Міський голова додав, що вже зв'язався з підприємством, яке виготовляло плиту, і зобов'язав їх переробити плиту з правильним надписом безкоштовно. Окрім того, він зазначив, що на сам пам'ятник грошей з міського бюджету не виділялося: його зробили за кошти благодійників.

Люди обурюються, що після реконструкції могила залишається занедбаною

«До кінця тижня на могилі стоятиме новий пам'ятний знак. У Борщеві ми маємо фірму, яка виготовляє надгробні плити з граніту. Вони робили також і цю плиту, не зауважили і не помітили, як зробили помилку в слові. Вони зобов'язалися все переробити безкоштовно», – розповів ZAXID.NET Ігор Чопик 3 жовтня.

Могила шістьом воїнам УПА з Борщева та околиць була встановлена в 1947 році. Пізніше за часів СРСР її було частково зруйновано. Вже з проголошенням незалежності України поховання самотужки відновили місцеві жителі. Цього року міська рада провела реконструкцію могили.