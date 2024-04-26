Хакери розвідки атакували сервери, сайти путінської партії, а також домени Er.ru та edinros

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії «Єдіная Россия». Про це повідомило «Радіо Свобода» у п’ятницю, 26 квітня, з посиланням на джерела в спецслужбі.

Як зазначається, зранку сьогодні правляча партія Росії заявили про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси, що пов'язані з проведенням акції «Диктант перемоги», який був запланований.

Хакери розвідки атакували сервери, сайти путінської партії, а також домени Er.ru та edinros.

Зазначається, що попри заяви партії про нібито підтримку роботи критично важливої цифрової інфраструктури, чистина ресурсів не працює.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що українські хакери групи UA25 зламали понад сотню російських сайтів за кілька хвилин. Збитки, яких завдали Росії кіберспеціалісти, становлять більш ніж 12 млрд доларів.