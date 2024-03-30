Хакери отримали кілька десятків терабайтів засекреченої інформації росіян

Українські хакери групи UA25 зламали понад сотню російських сайтів за кілька хвилин. Збитки, яких завдали Росії кіберспеціалісти, становлять більш ніж 12 млрд доларів, повідомили у прес-службі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у суботу, 30 березня.

«Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору більше ніж на 12 млрд доларів», – повідомили у прес-службі СтратКому.

За даними управління, для виконання операції хакерам знадобилося всього кілька хвилин. Внаслідок атаки понад 100 російських сайтів стали доступними для українських кіберфахівців.

У прес-службі СтратКому уточнили, що для відновлення російських серверів та втраченої інформації окупантам знадобиться багато часу та ресурсів.

Нагадаємо, 4 березня ГУР повідомило, що українська розвідка зламала сервери міноборони Росії і отримала доступ до секретних документів. За даними ГУР, кібератака стала успішною зокрема через заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова, службова документація якого опинилася в розвідників.