Через збої у платіжній системі метро мешканці Москви не могли ним користуватися

Українські кіберфахівці ІТ-Армії атакували урядові та місцеві портали Москви, серед яких була місцева система оплати проїзду. Через злам системи «Тройка» мешканці Москви не могли користуватися метро, повідомили у середу, 13 березня, у прес-службі Мінцифри.

«Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду “Тройка”. Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів», – повідомили у прес-службі міністерства.

За даними Мінцифри, через кібератаку власники транспортних карток системи не могли оплатити квитки у Москві та Казані. Крім того, злам системи «Тройка» не дозволяв росіянам поповнити картку проїзду та оплачувати паркування.

Скільки саме мешканці Москви та Казані не могли користуватися системою оплати проїзду, у Мінцифри не уточнили. Водночас відповідно до інфографіки збоїв, проблеми у роботі «Тройки» тривають щонайменше 10 годин.

За даними росіян, наразі спостерігаються проблеми у роботі сайтів «Московская елєктронная школа», «Московскоє мєтро», «Елєктронний дом» та інших систем.

Нагадаємо, 4 березня українська розвідка зламала сервери міноборони Росії і отримала доступ до секретних документів. За даними Міноборони, тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування російського Міноборони, а також секретною та службовою інформацією окупантів.