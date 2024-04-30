Поліція затримала підозрюваного - уродженця Сумської області

У Тернополі чоловік заховався в туалеті піцерії, щоб згодом обікрасти заклад. Зловмисник прийшов увечері в кафе, попросився в туалет, але вийшов звідти, коли всі працівники пішли. Потім чоловік викрав з каси 9 тис. грн. Адміністратори піцерії викликали поліцію лише через кілька днів.

Про зникнення грошей власники дізналися не одразу, лише після того, як переглянули відео з камер спостереження. У поліцію потерпілі одразу не заявили, бо впізнали злодія і знали, що він згодом знову прийде до них.

Коли підозрюваний повернувся на місце крадіжки, адміністратори викликали правоохоронців. Під час розслідування стало відомо, що невідомий – уродженець Сумської області. Чоловік уже близько року перебуває на Тернопільщині. Житла немає, а тому ночує у під’їздах, в закинутих будівлях чи інших місцях.

20 квітня він залишився переночувати у піцерії. Напередодні з’ясував робочий графік закладу та оглянув приміщення, однак камер спостереження не помітив. Під кінець робочого дня зловмисник зайшов до них й попросився до вбиральні. Працівники не помітили, як зачинили заклад всередині з сторонньою людиною.

«Чоловік обійшов приміщення, поїв, витягнув з каси 9 тис. грн та сховався знову ж таки у вбиральні. Вранці його там знайшла прибиральниця, але він запевнив усіх, що його там випадково закрили й він не встиг вийти», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 30 квітня.

Чоловіку повірили та відпустили. Лише за кілька днів адміністратор виявив нестачу грошей в касі, переглянув відео з камер спостереження і зрозумів, що зловмисник причетний до крадіжки грошей. Коли сумчанин знову прийшов в піцерію, працівники викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка. В скоєному він зізнався.

В поліції повідомили, що наразі вирішується питання про оголошення йому підозри. Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.