Чоловік таким методом з собою носив канабіс

В Тернополі під час патрулювання вулиць патрульні поліцейські затримали чоловіка, який в дитячій іграшці переносив наркотики. Зловмисника помітили на вулицях вночі під час комендантської години. Чоловіка правоохоронці затримали, а речовину – вилучили.

Під час патрулювання Тернополя вночі увагу бійців підрозділу тактико-оперативного реагування привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши патрульних, громадянин почав помітно нервувати. На запитання, чи є у нього заборонені речовини – останній чіткої відповіді не надав та намагався уникнути розмови.

«Поведінка чоловіка викликала підозру у поліцейських, тож вони вирішили провести поверхневу перевірку. Як виявилося, у чоловіка бійці ТОР виявили іграшковий автомобіль, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження – каннабісом», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини в понеділок, 15 квітня.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події. Слідчі вилучили пакетик з наркотиками для проведення експертизи. Правоохоронцям чоловік також не зміг пояснити, чому вирішив сховати психоактивні речовини в дитячу іграшку.

Зловмисника затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, придбання наркотичних речовин). Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.