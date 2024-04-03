За скоєнні злочини неповнолітньому загрожує до 8 років в'язниці

За один день підліток з Тернопільщини викрав авто, потрапив у ДТП, поцупив рюкзак з 45 тис. грн та придбав за крадені гроші скутер. Усі злочини житель Тернопільської області скоїв в місті Бершадь Вінниччини, куди приїхав в гості до дівчини. Поліція затримала неповнолітнього, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі правопорушення юнак скоїв 31 березня, повідомили в поліції Вінниччини 3 квітня. Правоохоронці встановили, що спочатку 15-річний хлопець викрав автомобіль Іж-2126 з території СТО. Однак довго він не проїхав, не впорався з керуванням та врізався в гараж. Тернопільчанин покинув автомобіль на місці ДТП та втік.

«Потім неповнолітній вліз на інше подвір’я, де був припаркований автомобіль Skoda. Транспортний засіб був відчинений, а в салоні зловмисник побачив рюкзак. Як виявилось, в сумці власники залишили 45 тис. грн, які родина зібрала для поховання родича та інші особисті речі. Частину грошових коштів підліток витратив – придбав скутер», – додали в поліції Вінницької області.

Наразі неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Правоохоронці за допомогою відео з камер спостереження встановили особу правопорушника та його місце перебування. Також працівники поліції перевірятимуть юнака на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Автомобіль, який потрапив у ДТП, помістили на арештмайданчик. Гроші, які хлопець не встиг витратити, вилучили.

За вказаними правопорушеннями слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями КК України, а саме за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Вирішується питання стосовно повідомлення підліткові про підозру у вчиненні злочинів. Наразі 15-річний хлопець передуває в слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до 8 років за ґратами.