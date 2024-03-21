У Тернополі злодій заламав ногу під час крадіжки велосипеда. В поліції зловмисник розповів, що травмував кінцівку, коли перелазив через паркан багатоквартирного будинку. Через те, що був п’яний, на викраденому велосипеді проїхав ще кілька кілометрів. Однак через біль в нозі вирішив заїхати в травмпункт. Поліцейські затримали чоловіка за крадіжку.

В поліцію Тернополя звернувся місцевий житель із заявою про викрадення свого велосипеда. Тернополянин повідомив, що транспорт він залишив на сходах поруч зі своєю квартирою на вулиці Князя Острозького. Однак вночі велосипед вкрали.

«Під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – неодноразово судимий за майнові злочини 40-річний чоловік», – повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Коли правоохоронці прийшли до зловмисника додому, то він не зміг втекти, адже мав загіпсовану ногу. Під час допиту підозрюваний розповів, що у ніч крадіжки він не мав чим добратися з мікрорайону Центр на БАМ. Щоб не йти пішки, чоловік вирішив пошукати по під’їздах засіб для пересування.

«Територія будинку на вулиці Князя Острозького була огороджена високим парканом. Однак зловмисник вирішив перелізти через нього, але при падінні травмував ногу. Проте це відчув не одразу, бо був у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили в поліції

Вже керуючи велосипедом відчув різкий біль та поїхав до травмпункту. Медики констатували перелом п’ятки, надали допомогу та відпустили додому, а за кілька годин до велосипедного злодія прийшли правоохоронці. Чоловік у крадіжці зізнався. Йому інкримінують ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка). Йому загрожує до восьми років ув’язнення.