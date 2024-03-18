Затримали чоловіка за 350 м до державної межі

На Буковині прикордонники затримали ухилянта, який проїхав на велосипеді 750 км, щоб потрапити до Румунії. Чоловік на двоколісному транспорті виїхав з Миколаєва і кілька днів перебував в дорозі. Затримали військовозобов’язаного українця за 350 м до державної межі.

Невідомого велосипедиста неподалік від державного кордону помітив оператор БПЛА Чернівецького прикордонного загону. Чоловік їхав двоколісному транспорті на території ділянці відділу прикордонної служби «Герца» в бік Румунії. Прикордонники вистежили ухилянта і виїхали на службовому автомобілі, щоб затримати його. Чоловіка зловили за 350 м від державного рубежу.

«Затриманим виявився мешканець Одеської області. Для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння», – повідомили в Чернівецькому прикордонному загоні в понеділок, 18 березня.

Чоловіка затримали і за спробу незаконного перетину кордону склали на нього адміністративний протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф в розмірі до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.