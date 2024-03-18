За підробку документів українцю загрожує кримінальна відповідальність

У пункті пропуску «Ужгород» прикордонники затримали українця з підробленими свідоцтвами про народження дітей – громадян Таджикистану. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 17 березня, українець їхав до Словаччини рейсовим автобусом. Разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон показав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей – громадян Таджикистану.

«Чоловік сказав, що за національністю є таджиком та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України», – інформують у ДПСУ.

Під час перевірки документів прикордонники виявили у свідоцтвах про народження дітей підробку – оригінальні дані у всіх трьох документах вивели хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст. На місце події викликали працівників Нацполіції. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів українцю загрожує кримінальна відповідальність.