За спробу незаконного перетину кордону на ухилянта склали адмінпротокол

У вівторок, 5 березня, прикордонники відділу «Тячів» затримали біля річки Тиса одинадцятьох ухилянтів. Двох з них витягували з річки, а одного доставили в лікарню з переломом ноги. Чоловік травмувався, коли перелазив загороджувальний паркан.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 6 березня, затриманими виявились жителі Кіровоградщини, Тернопільщини, Сумщини, Харківщини, Рівненщини та Київщини. Побачивши прикордонників, п’ятеро ухилянтів стрибнули у воду.

«Зрозумівши наскільки глибока та стрімка річка, троє одразу повернулися і спробували сховатися у чагарниках. Двох інших довелось рятувати прикордонникам», – інформують у ДПСУ.

Ще один ухилянт травмувався біля річки, перелізаючи загороджувальний паркан. Прикордонники надали йому допомогу і доставили в лікарню. Медики діагностували у нього закритий перелом п’яткової кістки. На усіх затриманих прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України.