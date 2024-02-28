Чоловіки заплатили за переправлення через кордон по 2 тисячі доларів

На Закарпатті прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону викрили двох харків’ян, які хотіли незаконно потрапити в Румунію. Для цього вони купили вінки і сказали прикордонникам, що їдуть на похорон бабусі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 28 лютого, автівку з чоловіками наряд зупинив на контрольному посту.

«Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист та здійснює замовлення з доставки пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів, продемонстрував поминальні вінки. Самі ж пасажири підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, щоправда, назвати ім’я та адресу, де вона проживала, не змогли», – розповідають в ДПСУ.

З’ясувалося, що харків’яни заплатили «таксисту» та його спільникам по 2 тисячі доларів за переправлення через кордон. З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, дали поминальні вінки та сказали при зустрічі з прикордонниками розповідати легенду про похорон бабусі. Прикордонники встановлюють осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.