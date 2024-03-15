На Буковині суд оштрафував військовозобов’язаного чоловіка, який за 40 євро хабара намагався виїхати з країни. Ухилянт прибув на прикордонний пост і запропонував сержанту прикордонної служби гроші за те, що той його випустить за кордон. В суді обвинувачений Євгеній Кравчук визнав свою провину, перерахував понад 26 тис. грн на ЗСУ і попросив суворо його не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що вранці 27 жовтня 2023 року Євген Кравчук прибув до контрольно-пропускного пункту. Чоловік розумів, що він є військовозобов’язаним і його ніхто не випустить за кордон. Все одно ухилянт надав інспектору прикордонного контролю, сержанту разом зі своїми документами хабар в розмірі 40 Євро, що згідно з курсом НБУ становив 1538, 75 гривень. Ці гроші він запропонував за те, що прикордонник випустить його з країни.

«В суді чоловік свою вину визнав повністю і в судовому засіданні підтвердив всі обставини надання неправомірної вигоди. Також розкаявся і додав, що більше ніколи не буде скоювати злочини», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 4 березня.

Суддя Іван Яківчик врахував, що обвинувачений в повному обсязі визнав свою винуватість. Пом’якшувальними обставинами є те, що Євгеній Кравчук є особою молодого віку. На диспансерних обліках у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває. До скоєння злочину і після його скоєння, поведінка чоловіка за місцем проживання, так і за місцем громадської роботи, була позитивною та правослухняною. Обтяжувальних обставин вини обвинуваченого не встановлено.

Орім того, суд вважає, що пом'якшувальною обставиною й те, що обвинувачений сам добровільно виявив бажання переказати грошову заставу на потреби ЗСУ, а саме 26 840 гривень.

Суддя визнав винним Євгенія Кравчука і призначив йому штраф в розмірі 17 тис. грн на користь держави. 40 євро постановив конфіскувати. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.