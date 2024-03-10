Чоловіка у латексній масці та плащі-мантії затримали Троїцьке на Одещині

Прикордонники на Одещині затримали ухилянта, який намагався перетнути кордон із Молдовою у костюмі вигаданого персонажа. Щоб відлякати від себе прикордонників, чоловік вдягнув латексну маску та чорний плащ, повідомили у неділю, 10 березня, у прес-службі ДПСУ.

За даними прикордонників, 40-річний одесит часто приїжджав на річку Турунчук для риболовлі та добре знав місцевість. Ухилянт хотів перетнути кордон в районі села Троїцьке на Одещині. Зазначимо, маска та костюм дуже схожі на зовнішність головного злодія книг та фільмів «Гаррі Поттер» Волдеморта.

«Чи то щоб злякати, або збити з пантелику прикордонників, чолов’яга перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Він напевно сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

При собі ухилянт мав гідрокостюм та термосумку з ножем, ліхтарем та рукавицями. Крім того, чоловік взяв із собою монокуляр для спостереження за місцевістю.

«Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду та не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм та взяв пустий тетрапак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води», – повідомили прикордонники.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Справу ухилянта передали до суду.