Затримали ухилянтів неподалік від КПП «Порубне»

На Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро. Під час рейду поліцейським також вдалося затримати і самого організатора незаконного переправлення. Затримання 34 ухилянтів підтвердили ZAXID.NET власні джерела в правоохоронних органах.

Прикордонники та слідчі СБУ і поліції Буковини затримали ухилянтів у п’ятницю, 8 березня, неподалік кордону, повідомив у своєму Telegram-каналі депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола. Правоохоронці стежили за зеленим Mercedes Sprinter на чернівецьких номерах, який рухався за 3 кілометри від кордону поблизу КПП «Порубне». Коли автомобіль зупинили, то всередині вантажного буса виявили 34 чоловіки призовного віку.

Власні джерела в СБУ Буковини ZAXID.NET підтвердили цю інформацію. За перевезення до державної межі організатору ухилянти заплатили 10 тисяч євро кожен. Загалом буковинець за свої «послуги» отримав 340 тисяч євро. Під час спецоперації, яку проводили прикордонники та слідчі СБУ і поліції затримали й організатора, який керував бусом.

Пізніше у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби офіційно підтвердили цю інформацію та повідомили, що під час затримання чоловіки поводилися зухвало, через що правоохоронці застосували фізичну силу.

«Пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років. Керував транспортним засобом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів», – йдеться в повідомленні прикордонників на Facebook.

Чоловікові повідомили про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від 3 до 9 років ув’язнення. Відносно інших затриманих склали документи адмінпровадження.