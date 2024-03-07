Чоловіка затримали, а суд помістив його під варту

На Буковині прокурори воєнної прокуратури та детективи ДБР викрили прикордонника, який за гроші допомагав ухилянту перетнути кордон з Румунією. За свої послуги працівник прикордонної служби попросив 115 тис. гривень. Його клієнт зумів перейти за кордон, а прикордонника затримали, коли він вже отримав гроші.

Під час розслідування слідчі ДБР з’ясували, що один з працівників прикордонного поста знайшов військовозобов’язаного чоловіка, який планував незаконно перейти кордон з Румунією. Прикордонник запропонував йому свою допомогу. Він переконав чоловіка, що без проблем потрапить до Румунії, якщо заплатить йому за консультації. Прикордонник додав, що знає час і місце, де перебувають патрулі і зробить так, що ухилянт не потрапив їм на очі.

Під час обшуку авто виявили гроші від ухилянта

«Правоохоронці встановили, що за 115 тисяч гривень він доправив чоловіка на власному авто до місця відправного пункту, надав детальні поради та чіткі вказівки щодо подальших дій під час і після перетину держкордону із Румунією», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону в четвер, 7 березня.

Після цього працівник прикордонної служби поїхав, залишивши ухилянта самого. Зловмисника затримали у Дністровському районі Буковини. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Наразі вивчаються інші можливі факти нелегального переправлення чоловіків за кордон.

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Прикордоннику загрожує до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.