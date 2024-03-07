У Чернівецькій області поблизу кордону затримали п'ятьох чоловіків-втікачів

У Чернівецькій області прикордонники затримали п’ятьох ухилянтів та їхнього провідника. За нелегальну подорож до Румунії кожен із них заплатив від 6 до 10 тис. доларів. Тепер організатору загрожує ув’язнення, а чоловікам – штраф.

Як повідомили 7 березня в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, неподалік кордону з Румунією прикордонний наряд помітив трьох мешканців Тернопільської області, хмельничанина та киянина. Під час затримання порушники намагалися втекти, проте їм це не вдалося. Згодом прикордонники знайшли і мікроавтобус, яким місцевий житель доставив ухилянтів до кордону. За свої послуги він брав від 6 до 10 тис. доларів.

Наразі тривають пошуки головного організатора незаконного перетину кордону. Йому та помічнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), за що передбачене покарання – позбавленням волі від трьох до п'яти років із конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину.

На решту затриманих склали протоколи за ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та 185-10 (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) КУпАП. Їм загрожує до 8 500 грн штрафу або адміністративний арешт до 15 діб.