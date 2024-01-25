Чоловіків затримали за 800 метрів від кордону

Трьох закарпатців, які перепливали Тису, щоб дістатися Угорщини, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Ухилянти заплатили переправнику по 4000 доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 25 січня, чоловіків на гумовому човні затримали за 800 метрів від кордону близько другої години ночі.

«Попередньо заплативши за послуги переправника по 4000 доларів США, чоловіки отримали рятувальні жилети й гумовий човен, а також «інструктаж» щодо уникнення зустрічі з прикордонними нарядами та герметичного пакування особистих речей та документів у поліетилен. Про небезпеку, яку несе у собі стрімка, глибока та потужна течія Тиси, горе-плавців ніхто не попереджав. А щоб “клієнти” не побачили, як виглядає запропонована для подолання водна перепона, перетинати кордон їм наказали у темний час доби», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на закарпатців склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації переправи чоловіків за кордон.