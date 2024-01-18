Переправники доставили ухилянтів на околиці села легковиком, а далі провідник мав довести їх безпосередньо до кордону

Ввечері, 18 січня, поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники Чопського загону затримали шістьох закарпатців – трьох ухилянтів і їх переправників. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності, а їхнім переправникам загрожує ув’язнення.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 січня, чоловіків затримали в районі села Паладь Комарівці Ужгородського району.

Чоловіки зізналися прикордонникам, що знайомі між собою і за переправу через кордон заплатили гроші

«На зазначену ділянку вислали додаткові наряди з розшуковими собаками, до пошукових заходів залучили також оперативних співробітників загону. Трьох чоловіків було виявлено за 500 метрів від кордону у ході проведення перевірочних заходів. Ще одна особа намагалася обійти контрольний пост, однак правоохоронці помітили її та затримали в адміністративному порядку. За кількасот метрів від місця попереднього затримання зупинили ще двох чоловіків, які намагалися непомітно пробратися через кордон», – інформують в ДПСУ.

Ухилянтів притягнуть до адміністративної відповідальності, а їхнім переправникам загрожує ув’язнення

Усі шестеро затриманих виявилися місцевими жителями. Чоловіки зізналися прикордонникам, що знайомі між собою і за переправу через кордон заплатили гроші. Переправники доставили ухилянтів на околиці села легковиком, а далі провідник мав довести їх безпосередньо до кордону зі Словаччиною.

Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності, а їхнім знайомим за незаконне переправлення осіб через державний кордон України загрожує ув’язнення,