Затримані виявилися мешканцями Чопа

Вночі 17 січня прикордонники Чопського загону затримали двох чоловіків та жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан, щоб потрапити в Угорщину. За спробу незаконного перетину кордону їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, рух трьох осіб у напрямку кордону зафіксувала камера відеоспостереження. Щоб зупинити порушників, до них виїхали додаткові наряди прикордонників з собаками.

«У результаті пошукових заходів один з нарядів помітив двох чоловіків та жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Під час затримання один з чоловіків вдався до втечі. Його розшукали у фруктовому саду, який знаходиться поблизу. При затримання чоловік знову намагався втекти, однак правоохоронці йому перешкодили», – інформують в ДПСУ.

Затримані виявилися мешканцями Чопа. Прикордонниками вони пояснили, що вирішили пробратися через кордон до Угорщини у пошуках кращих умов життя. За спробу незаконного перетину державного кордону України їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.