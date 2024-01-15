Слідчі вилучили у затриманих мобільні телефони, приладдя для пошкодження загороджень і гроші

Прикордонники Чопського загону затримали трьох ужгородців – переправника і двох його знайомих, які намагалися подолати загороджувальний паркан і незаконно перетнути кордон. На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їх переправнику загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан за 150 метрів від кордону, помітив патруль відділу «Ужгород».

«У ході проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що один із затриманих є переправником двох інших з України до Словаччини і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловік запропонував двом своїм знайомим провести їх до кордону за грошову винагороду по 5000 гривень з кожного», – інформують в ДПСУ.

Слідчі вилучили у затриманих мобільні телефони, приладдя для пошкодження загороджень і гроші. Ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску, буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а переправнику загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.