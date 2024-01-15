На Закарпатті поліція та СБУ затримали 36-річного директора фірми з міжнародних перевезень, який за гроші вносив військовозобов’язаних у систему «Шлях» для їх втечі за кордон. Бізнесмену загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 15 січня, схему переправлення ухилянтів за кордон організував житель села Топчино Тячівського району. Щоб військовозобов’язані могли виїхати з України, він працевлаштовував їх водіями на своє підприємство.

«Надалі, маючи доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем, підприємець вносив дані своїх співробітників у систему «Шлях», що дозволяло їм безперешкодно перетнути кордон в офіційних пунктах пропуску. За оперативною інформацією, такими послугами бізнесмена скористалися близько 30 чоловіків», – інформують у поліції.

Під час обшуків на фірмі та в помешканні закарпатця, правоохоронці вилучили 500 тис. грн готівкою, печатки та документи, які скерують експертам на дослідження.

Чоловіка затримали, йому обиратимуть запобіжний захід. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України закарпатцю загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.