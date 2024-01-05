Свої послуги переправники оцінювали у 7 тисяч доларів

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним інспектора прикордонної служби, штаб-сержанта Івана К. у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Прикордонник заплатить 102 тисяч гривень штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли 28 грудня 2023 року, Іван К. разом з п’ятьма спільниками двічі переправляв через кордон ухилянтів. 4 березня 2023 року група влаштувала перетин кордону чоловіку в обхід пункту пропуску «Дзвінкове», що у селі Горонглаб Берегівського району. А 12 червня організовувала перевезення ухилянта у кабіні КамАЗу через пункт пропуску «Тиса» у Чопі. В обох випадках свої послуги переправники оцінили у 7 тисяч доларів.

У суді Іван К. розкаявся у скоєному і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, йому призначили більш м’яке покарання, ніж передбачене ч.3 ст. 332 ККУ (від 7 до 9 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєне групою з корисливих мотивів суддя Наталія Морозова призначила інспектору прикордонної служби 102 тис. грн штрафу. Вирок набере законної сили через 30 днів з дня проголошення у разі не подання на нього апеляційної скарги.