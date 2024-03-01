На Волині працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі. Як повідомили у прес-службі ДБР у п’ятницю, 1 березня, зловмисники допомогли виїхати з України майже 170 чоловікам.

Зловмисникам допомагала інспекторка внутрішньої безпеки одного з прикордонних загонів на Волині. Клієнтів шукали в соцмережах, а вартість послуг становила 3,5 тис. доларів з людини.

З бажаючими незаконно виїхати за кордон заздалегідь домовлялися про зустріч і доставляли автомобілем до пункту пропуску. Там спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти клієнтів.

Сама ж інспекторка Держприкордонслужби не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією з контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі. За даними слідства, за такою схемою злочинна група переправила за межі України щонайменше 168 людей.

Наразі інспекторці Держприкордонслужби повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища. Жінці загрожує до 7 років в’язниці.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.