Ореста Бакума затримали на хабарі у травні 2022 року

Галицький районний суд Львова призначив 68 тис. грн штрафу колишньому головному лікарю Жовківської лікарні Оресту Бакуму за хабарництво та службове підроблення. Посадовця затримали на хабарі від чоловіка призовного віку, якому Орест Бакум зробив фіктивну довідку для відтермінування проходження військової служби.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Орест Бакум очолював Жовківську лікарню і у травні 2022 року запропонував чоловіку призовного віку виготовити фіктивну довідку, яка б дозволила відтермінувати проходження військової служби. Вартість «послуги» становила 1000 доларів.

Чоловік звернувся у СБУ та повідомив про вимагання хабара, вже під контролем правоохоронців він погодився на пропозицію Ореста Бакума. Чоловік розповів, що мав проблеми зі шлунком, був пацієнтом Ореста Бакума, і хотів запитати, чи може він отримати відстрочку. Лікар сказав, що це можливо за 1000 доларів.

Головний лікар знав, що чоловік не перебував на лікуванні в лікарні та не проходив жодних обстежень, склав та підписав підроблені документи. На останній зустрічі Орест Бакум отримав 700 доларів і ще 300 доларів сказав занести в кабінет МРТ.

Медика затримали правоохоронці та порушили дві кримінальні справи: через хабарництво та службове підроблення. Орест Бакум визнав свою провину та заявив, що перебував у складному становищі. У вирок суду зазначено, що наразі Орест Бакум працює лікарем-ендоскопістом у цій лікарні.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали та дані щодо обвинуваченого, зокрема, що він має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Суддя визнав Ореста Бакума винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями один рік. Вирок ще можна оскаржити.