Затриманий на хабарі (крайній ліворуч) – головний лікар Жовківської районної лікарні Орест Бакум

Головного лікаря Жовківської районної лікарні Ореста Бакума затримали на хабарі. Про затримання у понеділок, 16 травня, повідомили прес-служби СБУ, поліції та прокуратури. Згідно з інформацією правоохоронців, затриманий лікар зловживав своїм службовим становищем та за гроші видавав довідки для тих чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Правоохоронці не розголошують прізвища затриманого, але з власних джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах вдалось дізнатись, що затриманий – головний лікар Жовківської районної лікарні Орест Бакум.

Правоохоронці затримали хабарника на гарячому, під час одержання усієї суми (фото прокуратури)

Як встановило слідство, Орест Бакум зловживаючи своїм службовим становищем оформляв чоловікам довідки для уникнення мобілізації. Лікаря затримали на гарячому у Жовкві, коли пацієнт передавав йому 1000 доларів хабара.

«Затриманий, зловживаючи службовим становищем, одержав неправомірну вигоду у військовозобов’язаного чоловіка за оформлення медичної документації, яка надає тому право уникнення мобілізації у Збройні сили України та право на безперешкодний виїзд за межі держави в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні поліції.

Ореста Бакума затримали та висунили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.