Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок закарпатському підприємцю Степану Дичці, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив власнику «Ерфолг-транс» 102 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, керівник та власник ТзОВ «Ерфолг-транс» Степан Дичка, маючи ліцензію на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, фіктивно працевлаштовував чоловіків призовного віку на посади водіїв, щоб вони змогли виїхати за кордон.

До прикладу, у жовтні 2022 року Степан Дичка оформив водієм чоловіка, який не має посвідчення водія відповідної категорії, та вніс його дані у систему «Шлях». Чоловік виїхав за кордон та не повернувся в Україну. Таким чином ще троє чоловіків незаконно перетнули кордон.

Степан Дичка є уродженцем Мукачевого. Додамо, що фірма ТзОВ «Ерфолг-транс» також зареєстрована у цьому місті. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суддя Максим Клімченко, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши 102 тис. грн штрафу без позбавлення права займатися діяльністю з наданням в оренду автомобілів. Вирок ще можна оскаржити.