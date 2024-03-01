На Львівщині суд покарав закарпатського бізнесмена за переправлення ухилянтів за кордон
Степан Дичка фіктивно працевлаштовував чоловіків на посади водіїв, щоб вони змогли виїхати за кордон
Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок закарпатському підприємцю Степану Дичці, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив власнику «Ерфолг-транс» 102 тис. грн штрафу.
Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, керівник та власник ТзОВ «Ерфолг-транс» Степан Дичка, маючи ліцензію на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, фіктивно працевлаштовував чоловіків призовного віку на посади водіїв, щоб вони змогли виїхати за кордон.
До прикладу, у жовтні 2022 року Степан Дичка оформив водієм чоловіка, який не має посвідчення водія відповідної категорії, та вніс його дані у систему «Шлях». Чоловік виїхав за кордон та не повернувся в Україну. Таким чином ще троє чоловіків незаконно перетнули кордон.
Степан Дичка є уродженцем Мукачевого. Додамо, що фірма ТзОВ «Ерфолг-транс» також зареєстрована у цьому місті. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.
Справу розглянув суддя Максим Клімченко, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши 102 тис. грн штрафу без позбавлення права займатися діяльністю з наданням в оренду автомобілів. Вирок ще можна оскаржити.