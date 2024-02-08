38-річного керівника благодійного фонду затримали під час отримання 5000 доларів авансу

На Львівщині правоохоронці затримали керівника благодійного фонду «Закон і справедливість» Володимира Смолінського за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон. Вартість незаконного перетину кордону для однієї людини становила 10 тис. доларів. Ім’я затриманого не розголошують, але цю інформацію підтвердили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах.

Першим ім’я затриманого за переправлення ухилянтів керівника благодійного фонду повідомив журналіст Тарас Середич. ZAXID.NET перевірив цю інформацію, власні джерела у правоохоронних органах підтвердили, що затриманим за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон є Володимир Смолінський, який є засновником та керівником БО «Благодійний фонд «Закон і справедливість».

Ця організація зареєстрована у травні 2022 року у селищі Нижанковичі, що на Самбірщині. ZAXID.NET знайшов також ухвалу суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу, де вказано, що чоловік є уродженцем того ж селища, де зареєстрований фонд. Йому призначили два місяці арешту з можливістю вийти під 212 тис. грн застави.

За даними правоохоронців, 38-річний Володимир Смолінський використовував різні варіанти незаконних схем. Зокрема, оформляв ухилянтів під виглядом водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі через кордон. Керівника благодійного фонду затримали під час отримання 5000 доларів авансу, вартість незаконного виїзду за кордон для однієї людини становила 10 тис. доларів.

Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та загрожує позбавлення волі на термін до 9 років. Триває розслідування для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.