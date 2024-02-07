38-річного керівника благодійного фонду затримали під час отримання 5000 доларів авансу

СБУ заблокувала нову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон та затримала її організатора – керівника благодійного фонду із Самбірщини. 38-річного чоловіка затримали після отримання авансу – 5000 доларів.

Як вказано у повідомленні управління СБУ Львівщини за 7 лютого, затримано 38-річного керівника благодійного фонду з Самбірщини, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Затриманий використовував різні варіанти незаконних схем. Зокрема, оформляв ухилянтів під виглядом водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі через кордон.

38-річного керівника благодійного фонду затримали під час отримання 5000 доларів авансу, вартість незаконного виїзду за кордон для однієї людини становила 10 тис. доларів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 9 років. Триває розслідування для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.