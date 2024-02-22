Пара намагалась перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску Рава-Руська приблизно через місяць після одруження – 16 листопада

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок уродженці Вінницької області Ользі Крикун за незаконне переправлення чоловіка призовного віку за кордон. 19-річна дівчина з інвалідністю уклала фіктивний шлюб з чоловіком. Суд звільнив Ольгу Крикун від трирічного ув’язнення з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, мешканка Вінницької області Ольга Крикун у жовтні 2023 року уклала фіктивний шлюб із своїм знайомим призовного віку, щоб він міг виїхати з країни. Дівчина має інвалідність ІІ групи і чоловік начебто супроводжував її за кордон. Пара намагалась перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску Рава-Руська приблизно через місяць після одруження – 16 листопада.

Щодо Ольги Крикун порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення чоловіка за кордон. У повідомленні прикордонників зазначено, що ухилянту на момент затримання було 20 років, а дівчині – 19. У суді Ольга Крикун визнала свою провину та розповіла, що її знайомий, якого вона знає з дитинства, запропонував укласти фіктивний шлюб, на що вона погодилась. Дівчина стверджує, що вона допомагала йому безкорисно.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та визнав дівчину винною у незаконному переправленні чоловіка за кордон, призначивши покарання – три роки тюрми, але звільнив від його відбування з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.