На Львівщині 19-річна дівчина уникла покарання за шлюб із знайомим для його втечі за кордон
Мешканка Вінницької області має інвалідність ІІ групи та визнала, що уклала фіктивний шлюб
Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок уродженці Вінницької області Ользі Крикун за незаконне переправлення чоловіка призовного віку за кордон. 19-річна дівчина з інвалідністю уклала фіктивний шлюб з чоловіком. Суд звільнив Ольгу Крикун від трирічного ув’язнення з річним іспитовим терміном.
Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, мешканка Вінницької області Ольга Крикун у жовтні 2023 року уклала фіктивний шлюб із своїм знайомим призовного віку, щоб він міг виїхати з країни. Дівчина має інвалідність ІІ групи і чоловік начебто супроводжував її за кордон. Пара намагалась перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску Рава-Руська приблизно через місяць після одруження – 16 листопада.
Щодо Ольги Крикун порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення чоловіка за кордон. У повідомленні прикордонників зазначено, що ухилянту на момент затримання було 20 років, а дівчині – 19. У суді Ольга Крикун визнала свою провину та розповіла, що її знайомий, якого вона знає з дитинства, запропонував укласти фіктивний шлюб, на що вона погодилась. Дівчина стверджує, що вона допомагала йому безкорисно.
Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та визнав дівчину винною у незаконному переправленні чоловіка за кордон, призначивши покарання – три роки тюрми, але звільнив від його відбування з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.