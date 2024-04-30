Олександр Чухрій у нетверезому стані вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк

Прокурора Львівської обласної прокуратури Олександра Чухрія звільнили з органів прокуратури після вчиненої ним у листопаді 2023 року ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Він пропрацював у прокуратурі понад 10 років.

ZAXID.NET поцікавився долею Олександра Чухрія, який наприкінці листопада в нетверезому стані за кермом кросовера Subaru Outback вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк. У прокуратурі Львівщини повідомили, що він звільнений наказом керівника з органів прокуратури.

Наприкінці листопада п’яний Олександр Чухрій виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Audi Q7. Від удару автомобілі зазнали пошкоджень, ніхто не постраждав. На вимогу поліцейських прокурор відмовився пройти огляд на стан сп’яніння на місці ДТП та в медичному закладі, куди його доправили. Натомість він повернувся на місце ДТП, куди викликав швидку допомогу приватної клініки та поїхав у лікарню.

У суді він надав результати аналізів, відповідно до яких стан сп’яніння не підтвердився. Однак, Кам’янка-Бузький районний суд не взяв до уваги твердження Олександра Чухрія та подані ним результати аналізів та визнав його винним у п’яному водінні. Постановою суду прокурора покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Після п’яної ДТП керівництво Львівської обласної прокуратури розпочало службове розслідування відносно Олександра Чухрія, яке завершилося його звільненням.

33-річний Олександр Чухрій працював в органах прокуратури з 2012 року. З вересня 2020 року обіймав посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. Раніше отримував догану за неналежне виконання службових обов’язків.