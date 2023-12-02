Олександр Чухрій їхав п'яний за кермом Subaru Outback

Прокурор Львівської обласної прокуратури Олександр Чухрій з ознаками сп’яніння за кермом автомобіля Subaru Outback вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк поблизу Кам’янки-Бузької та намагався втекти. Про це повідомив сайт Lviv.Media, оприлюднивши відео з місця події. Поліцейські склали на прокурора протоколи за керування у стані сп’яніння та за порушення ПДР.

За даними видання, ДТП сталася кілька днів тому, 28 листопада, близько 18:30 на трасі Львів-Луцьк. Прокурор за кермом кросовера Subaru Outback виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Audi Q7. Від удару автомобілі зазнали пошкоджень, ніхто не постраждав. Прокурорське авто з’їхало в кювет, в ньому спрацювали подушки безпеки.

Після ДТП прокурор сів за кермо та спробував поїхати з місця події, очевидці зняли все на відео. Свідки видання стверджують, що Олександр Чухрій був з явними ознаками сп’яніння.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що водій відмовився пройти перевірку на алкоголь на місці та медосвідчення в лікарні. У результаті поліцейські групи реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції склали на нього адмінпротоколи за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

Сам Олександр Чухрій відмовився від коментарів щодо згаданої ДТП. «Я не знаю, що це за інформація. Я жодних коментарів давати не буду», – заявив він у телефонній розмові з ZAXID.NET.

32-річний Олександр Чухрій працює в органах прокуратури з 2012 року. З вересня 2020 року обіймає посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. У квітні цього року отримав догану за неналежне виконання службових обов’язків.