Прокурору Олександру Чухрію загрожує звільнення з роботи

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав винним прокурора Львівської обласної прокуратури Олександра Чухрія в керуванні автомобілем у нетверезому стані. Постановою суду Олександра Чухрія покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав. Наприкінці листопада п’яний прокурор керував кросовером Subaru Outback та вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк.

Як розповіла ZAXID.NET суддя-спікерка Кам’янка-Бузького районного суду Уляна Костюк, яка і розглядала адміністративну справу, Олександра Чухрія визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП. Постановою суду від 20 грудня його покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами на рік.

Згадана постанова наразі не оприлюднена в судовому реєстрі.

Увечері 28 листопада на трасі Львів-Луцьк 32-річний прокурор Олександр Чухрій за кермом кросовера Subaru Outback виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Audi Q7. Від удару автомобілі зазнали пошкоджень, ніхто не постраждав. Після ДТП прокурор сів за кермо та спробував поїхати з місця аварії. Поліцейські склали на нього адмінпротоколи за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

Керівництво Львівської обласної прокуратури розпочало службове розслідування щодо прокурора Олександра Чухрія, йому загрожує звільнення з роботи. Олександр Чухрій працює в органах прокуратури понад 10 років.