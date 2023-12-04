Олександр Чухрій працює в органах прокуратури понад 10 років, тепер йому загрожує звільнення з роботи

Керівництво Львівської обласної прокуратури розпочало службове розслідування щодо прокурора Олександра Чухрія, який у нетверезому стані вчинив ДТП на трасі Львів – Луцьк. Аварія сталася 28 листопада, на прокурора поліцейські склали протоколи за п’яну їзду та порушення ПДР.

«У вівторок, 28 листопада 2023 року, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк сталась ДТП за участю прокурора. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП тілесних ушкоджень ніхто із учасників не отримав. Відносно працівника прокуратури складено протоколи за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 130 КУпАП. Розпочате Львівською обласною прокуратурою за вказаним фактом службове розслідування триває», – йдеться в повідомленні прокуратури 4 грудня.

У прокуратурі зазначили ZAXID.NET, що службове розслідування розпочали ще до появи в мережі відео з місця ДТП. За результатами розслідування Олександру Чухрію загрожує звільнення з роботи.

32-річний прокурор Львівської обласної прокуратури Олександр Чухрій з ознаками сп’яніння за кермом автомобіля Subaru Outback 28 листопада вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк поблизу Кам’янки-Бузької та намагався втекти. Від проходження тесту на алкоголь він відмовився. Поліцейські склали на прокурора протоколи за керування у стані сп’яніння та за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 130, ст. 124 КУпАП). Очевидці ДТП зняли відео з місця події, яке поширили ЗМІ.

Олександр Чухрій працює в органах прокуратури з 2012 року. З вересня 2020 року обіймає посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. У квітні цього року отримав догану за неналежне виконання службових обов’язків.