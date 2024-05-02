Ярослав Васінський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2500 атак

Суд Північного округу штату Техас засудив 24-річного українського хакера Ярослава Васінського до 13 років і семи місяців ув’язнення за кіберзлочини та викупу у розмірі понад 700 млн доларів. Йому також призначено штраф у розмірі 16 млн доларів, інформує «Радіо Свобода» 2 травня із посиланням на повідомлення Мін’юсту США.

За даними суду, Васінський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у двох з половиною тисячах атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Використовуючи варіант програми-вимагача Sodinokibi/REvil він поширював шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування даних на комп’ютерах-жертвах. Після цього вимагав викуп в обмін на ключ розшифровки.

Разом зі спільниками Васінський вимагав викуп у криптовалюті та використовував обмінники та послуги змішування, щоб приховати свої незаконно отримані прибутки. Щоб збільшити свої вимоги щодо викупу, поплічники Sodinokibi/REvil також оприлюднювали дані своїх жертв, коли ті не хотіли платити на вимогу про викуп.

Як писав ZAXID.NET, Васінського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер себе винним у Північному окрузі штату Техас за обвинуваченням з 11 пунктів, які звинувачують його у змові з метою вчинення шахрайства та пов’язаних з ним діях у зв’язку з комп’ютерами, пошкодженні захищених комп’ютерів і змові з метою відмивання грошей.