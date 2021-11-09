Мінфін США вніс до списку санкцій українця Ярослава Васінського за звинуваченням у кіберзлочинах. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

Також до санкційного списку потрапив росіянин Євгеній Полянін. Генпрокурор США висунув проти них звинувачення.

Стверджується, що Євгеній Полянін та Ярослав Васінський брали участь в «інцидентах із програмами-вимагачами Sodinokibi/REvil, спрямованих проти Сполучених Штатів».

Зокрема, як пише NBC, міністерство юстиції США звинуватило Васінського за статтями, повʼязаними з кібершахрайством. За даними американських правоохоронців, він здійснив близько 2,5 тис. атак із застосуванням програм-здирників. Зрештою, за розблокування заражених програмами систем Васінський отримав 2,3 млн доларів.

У судових документах йдеться про те, що, на думку США, Васінський та його спільники створили шкідливе програмне забезпечення, яке вперше застосували у квітні 2019 року, та регулярно оновлювали його. Жертвами вірусів стали, за даними Мінʼюсту, щонайменше 10 американських компаній у восьми штатах, назви компаній не наводяться.

22-річного українця затримали у Польщі під час спроби вʼїхати з території України. США вимагали його екстрадиції. За даними видання, він входив до хакерського угрупування REvil, яке стояло за великою атакою на американські компанії в липні цього року.

У березні REvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити 50 млн доларів у криптовалюті Monero, у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою REvil стала найбільша мʼясопереробна компанія в світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у розмірі 11 млн доларів у біткоїнах. У липні REvil зламали Kaseya, вимагаючи 50 млн доларів.

Нагадаємо, що на початку вересня Польща видала США 28-річного українського хакера Гліба Іванова-Толпінцева, якого звинувачують у зломі та торгівлі комп’ютерними паролями. У США йому загрожує до 17 років в’язниці.