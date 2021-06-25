33-річного громадянина України Андрія Колпакова засудили до семи років ув’язнення в США за участь в хакерському угрупованні FIN7. Кібератаки цієї групи завдали збитків на понад 1 млрд доларів, передає Міністерство юстиції США.

Хакерська групи FIN7 функціонує з 2015 року та налічувала більше 70 осіб. Вона причетна до зламу комп’ютерних мереж по всій території США та викрадені даних банківських карток понад 20 мільйонів громадян. Це завдало понад 1 млрд доларів збитків.

Андрій Колпаков, як зазначає Мін’юст, брав участь в угрупуванні FIN7 принаймні з 2016 року. Його заарештували у 2018 році. Свою провину за участь в угрупованні він визнав.

Крім засудження до тюремного терміну, Колпаков також має виплатити компенсацію в розмірі 2,5 млн доларів США.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2021 року суд в США ув’язнив до десяти років ще одного українця з угрупування FIN7. Федора Гладира заарештували в німецькому Дрездені у 2018 році, а згодом екстрадували до США.