Суд у штаті Вашингтон засудив громадянина України Федора Гладира до 10 років позбавлення волі за численні кібератаки, які завдали збитків на 3 мільярди доларів США.

35-річний Гладир був керівником хакерської групи FIN7, що налічувала більше 70 осіб. В Америці FIN7 зламала комп’ютерні мережі в усіх 50 штатах і викрала дані банківських карток понад 20 мільйонів громадян, повідомило в суботу, 17 квітня, Міністерство юстиції США.

Окрім засудження до тюремного терміну, Гладир також має сплатити 2,5 млн доларів компенсації.

Що відомо про хакера Федора гладира

Його у 2018 році заарештували в німецькому Дрездені, потім екстрадували до США. Разом з Гладирем, у цій справі заарештували ще двох українців – Дмитра Федорова й Андрія Колпакова.

У вересні 2019 року Федір Гладир визнав свою провину в серії кіберзлочинів.