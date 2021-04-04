Невідомий виклав у відкритий доступ на хакерському форумі дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook, повідомила агенція Business Insider.

В суботу, 3 квітня, хакер оприлюднив телефонні номери, ідентифікатори Facebook, повні імена користувачів, місця й дати народження, біографічні дані, а в деяких випадках навіть адреси електронної пошти.

Загалом у відкритому доступі опинилася особиста інформація користувачів зі 106 країн світу, зокрема 32 мільйони записів про користувачів зі США, 11 мільйонів – з Великої Британії та 6 млн – з Індії. Чи є серед опублікованих даних особиста інформація українських користувачів соцмережі поки невідомо.

«База даних такого розміру, що містить особисту інформацію, як-от номери телефонів багатьох користувачів Facebook, безумовно, призведе до того, що зловмисники скористаються даними для здійснення кібератак або спроб злому», – заявив технічний директор компанії Hudson Rock Алон Гал.

Business Insider перевірив кілька записів, порівнявши номери телефонів відомих користувачів Facebook із ID, зазначеними в наборі даних. Також видання перевірило записи, протестувавши адреси електронної пошти з опублікованих даних з допомогою функції скидання пароля Facebook, з якою можна частково розкрити номер телефону користувача.

За словами Гала, він знайшов у злитих даних номери телефонів своїх знайомих, тож інформація справжня.

Представник Facebook розповів у коментарі Business Insider, що хакери отримали дані через уразливість, яку компанія виправила в 2019 році.