Хакеру з Тернопільської області повідомили про підозру у розробці фішингового сервісу

Департамент кіберполіції повідомив про підозру хакеру з Тернопільської області, якого вважають розробником програмного забезпечення для фішингових атак. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За попередніми підрахунками, його сервіс дозволяв контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. За попередніми підрахунками, збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.

Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії.

За результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, встановлено, що понад 50% усіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

Хакера викрили ще на початку лютого в ході міжнародної спецоперації, але підозру повідомили тільки зараз, через півтора місяці.

За даними профільного видання ZDnet, український хакер причетний до розробки найбільшого у світі фішингового пакету uPanel (або U-Admin). Набір був доступний в даркнеті щонайменше з 2015 року. Його продавали за ціною від 80 до 800 доларів, залежно від функцій, які хотіли покупці.