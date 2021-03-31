У Львові працівники управління кіберполіції викрили 27-річного чоловіка, який змінював програмні коди платних програм і надавав до них безкоштовний доступ. Збитки оцінили у 1,5 млн грн.

«Хакер на замовлення здійснював злам платних програм для технічних спеціалістів. Чоловік вносив зміни до програмного коду, щоб обійти ліцензію та зробити програми безкоштовними. Свої послуги рекламував на профільних форумах, злам однієї програми коштував близько 3 тис. гривень. Замовниками були переважно іноземні громадяни», — повідомили у Департаменті кіберполіції.

Крім цього, він зламував і за нижчою ціною надавав доступ до платних програм інших хакерів для підбору паролів до соцмереж.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку. Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). Процесуальне нагляд за розслідуванням здійснює Галицька окружна прокуратура.