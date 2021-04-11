Зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів

Хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соцмережі Clubhouse. Серед викладених особистих даних користувачів зазначаються їх імена та прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter), повідомляє спеціалізований портал із кібербезпеки Cybernews.

Крім цього, у мережу злили інформацію про реєстрацію, підписки та запрошення до Clubhouse.

Як зазначають експерти, зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Витік інформації Clubhouse стався через кілька днів після того, як дані з понад мільярда профілів Facebook та LinkedIn були злиті у мережу.

Видання рекомендує всім користувачам Clubhouse, хто підозрює, що дані їх профілю могли бути викрадені, скористатися програмою перевірки витоку персональних даних, щоб перевірити свою електронну пошту, замінити пароль свого облікового запису та увімкнути дофакторну автентифікацію для всіх облікових записів в Інтернеті.

Що таке Clubhouse

Аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс і Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед «еліти Кремнієвої долини» як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації в Clubhouse користувачі можуть створювати різні так звані «кімнати» й спілкуватися там виключно голосовими повідомленнями.

У соцмережі Clubhouse у лютому 2021 року стався витік аудіорозмов із декількох «кімнат» соцмережі. Одному користувачу вдалося отримати доступ одразу до декількох кімнат і транслювати стрім на сторонній сайт.