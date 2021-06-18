Від атаки в червні 2017 року постраждали велика кількість українських державних та приватних компаній

Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на чотирьох юридичних та шести фізичних осіб, які афільовані зі спецслужбами Росії. Ці особи причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

«Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США і обвинувачуються Штатами в кримінальному процесі за здійснення кібератак», – заявив він.

Він не уточнив, проти кого саме запроваджують санкції, однак схоже, що йдеться про шістьох російських офіцерів розвідки, яким 19 жовтня 2020 року Федеральне велике журі США оголосило обвинувачення за поширення вірусу NotPetya.

В обвинувальному акті йдеться про атаки, які були направлені на просунення геополітичних інтересів Росії. За словами прокурорів США, вони були націлені на зимові Олімпійські Ігри в Південні Кореї у 2018 році, енергосистему України, вибори президента у Франції та США тощо.

Як інформував ZAXID.NET, кібератака вірусу NotPetya відбулася 27 червня 2017 року. Від вірусу постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Укртелеком», а також низка міністерств і банківських систем. Атаки відбувалися як у Києві, так і в інших містах. За фактом кібератаки поліція відкрила кримінальне провадження.

Атака була в основному спрямована проти України, на яку припало 75 % всіх постраждалих від атаки комп'ютерів.

Пізніше стали з'являтися повідомлення про хакерську атаку на російські банки. Також повідомлення про зараження стали надходити з Італії, Ізраїлю, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Аргентини, Чехії, Німеччини, Великої Британії, США, Данії, Нідерландів, Іспанії, Індії, Франції та Естонії.

Вірус NotPetya шифрував файли на жорсткому диску комп'ютера-жертви, а також перезаписував і шифрував MBR - дані, необхідні для завантаження операційної системи. В результаті вся інформація, що зберігається на комп'ютері, стає недоступною. Потім вірус вимагав грошовий викуп в біткойнах за розшифровку і відновлення доступу до файлів. Сплата викупу є марною через те, що вірус NotPetya не передбачав можливості відновлення даних. Через таку особливість експерти вважають, що вимагання грошей було лише маскуванням для справжньої мети кібератак вірусом.

У відповідь на кібератаку посли Євросоюзу застосували режим санкцій за кібератаки, схваливши рішення про замороження активів розвідок Росії, Китаю та Північної Кореї.