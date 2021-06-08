Нідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну російську кібератаку на ІТ-системи поліції в 2017 році. Про це повідомив de Volkskrant із посиланням на чотири анонімних джерел, передає «Європейська правда» у вівторок, 8 червня.

Як пише газета, хакерська група Cozy Bear, пов’язана зі Службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервери Академії поліції. Злом помітили після того, як про це повідомила AIVD.

Кібератака спричинила «велику паніку», оскільки поліцейські системи виявилися вразливими та ще й тому, що поліція на той момент розслідувала катастрофу MH17.

Водночас співрозмовники de Volkskrant не повідомили, чи в ході атаки були викрадені якісь дані.

Збиття літака рейсу МН17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.