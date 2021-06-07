Окружний суд Гааги у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочав етап розгляду справи по суті. Про це повідомляє «Укрінформ».

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

До цього міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал ГРУ Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.